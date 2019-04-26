Глава Verizon подтвердил: Galaxy Note 10 получит модем 5G

Генеральный директор провайдера мобильной связи Verizon заявил об этом, таким образом, официально подтверждено, что жителям США будут доступны Galaxy Note 10 5G. Будущий флагман выходит в 4-х вариантах.





Версии Galaxy Note 10 отличаются разными показателями дисплеев, а также наличием модема 5G. Некоторые аппараты из серии будут поддерживать LTE. О том, что версия Note 10 c модемом 5G выходит в США объявлено официально.

Обсуждая итоги деятельности оператора в первом квартале этого года, руководитель Verizon Ханс Вестберг рассказал, что «грядущие в 2019 году Note и Galaxy смогут использовать 5G». Ранее было заявлено, что Galaxy S10 5G уже готов к выпуску, а о появлении в линейке Note 10 аппарата для нового поколения связи длительное время не подтверждалось. Теперь стало ясно, одна версия точно получает 5G модем. Но пока нет ясности, когда Galaxy Note 10 для сети 5G поступит в продажу, по слухам, это должно произойти до конца сентября.





Напомним, Samsung обнародовала рабочий код прошивок аппаратов из серии Galaxy S10, они уже поступили на прилавки, хотя и оказались хрупкими.

Представители XDA Developers, разобрали прошивку смартфона и обнаружили, что один из Galaxy Note10 сможет работать в сетях нового поколения. Ранее было объявлено о выходе 5G-версии Galaxy S10, но эксперты впервые обнаружили этому подтверждение. О модели Galaxy Note 10 уже известно, что в его комплектации имеется 6,66-дюймовый экран, однокристальный Snapdragon 855, основная четырехмодульная камера и стилус с умными функциями. Первый анонс ожидаемого аппарата Samsung Galaxy Note 10 компания запланировала на август текущего года.