Samsung Galaxy Note10 прошел сертификацию в Китае

Южнокорейское устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. После сертификации Samsung Galaxy Note10 стал ещё ближе к официальному выпуску.



Производитель получил документы от Китайского сертификационного ведомства 3C. Однако эта версия Galaxy Note10 не имеет модема 5G. Теперь устройству нужно получить два сертификата, чтобы получить разрешение на продажу в Китае. До анонса аппарата остается совсем немного – дебют назначен на 7 августа, таким образом, у Samsung ещё есть время на оформление соответствующих разрешений.

К сожалению, в сертификации 3С Samsung Galaxy Note10 нет никаких подробностей о технических возможностях аппарата.



Напомним, на 7 августа намечен анонс компании Samsung в Нью-Йорке. На этом мероприятии производитель покажет несколько моделей:

— Galaxy Note 10

— Galaxy Note 10 Plus

— Galaxy Note 10 5G.

Выяснилось, что модели Galaxy Note10 будут поддерживать проводную и беспроводную зарядку мощностью 20 Вт, а Note 10 Plus сможет поддерживать 45 Вт быстрой зарядки. Именно из-за этого пользователи, желающие купить Note 10 Plus, должны заплатить за новинку дополнительно 50 евро. Адаптер 45W для подзарядки будет предлагаться отдельно. Напомним, модель Note 10 будет оснащена аккумулятором 4170 мАч, а Note 10 Plus будет иметь аккумулятор 4500 мАч.