Чем лучше Samsung Galaxy Note 10 от своих предшественников?

Потеряв львиную долю на мировых рынках, южнокорейский производитель решил идти по новым направлениям: совершенствование и оптимизация. Именно по этим принципам компания Samsung создала Galaxy Note 10. Разработчик уже заявил, что в этой модели инженеры сделали особый акцент на стабильности аппарата – эта модель является самой зрелой среди других моделей.





Компания готовит своих пользователей к тому, что в Galaxy Note 10 не стоит искать каких-либо «радикальных инноваций». Информация от авторитетного инсайдера подтверждает слова представителей Samsung. Так, Ice Universe рассказал, что ожидаемый Samsung Galaxy Note 10 – это симбиоз «оптимизации» и «совершенствования», он отличается от действующего флагмана Galaxy S10 2019 и другой модели Galaxy Note 9 2018. Напомним, этот инсайдер постоянно делится достоверными данными из мобильной индустрии. Поэтому на его слова обратило внимание большинство пользователей, которые ожидают выход Galaxy Note 10.





По словам Ice Universe, южнокорейская компания теперь будет представлять свою линейку аппаратов Note в качестве «стабильно-зрелой». За «суперкрутые инновации» будет отвечать другая линейка – это Galaxy A. Таким образом, для любителей классических и стабильных смартфонов будет предлагаться смартфон Galaxy Note 10, а для сторонников «радикальных мобильных инноваций» — смартфоны Galaxy A с новыми опциями.

В Galaxy Note 10, который также упоминается под рабочим названием Da Vinci, будут изменения в положении основной и фронтальной камер. По данным инсайдера, аппаратная начинка камер не меняется, изменения касаются переходы модулей с вертикального положения на горизонтальное.





Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy Note 10 выйдет в двух версиях — Note 10 и Galaxy Note 10 Pro. Если Galaxy Note 9 имеет формат 18.5: 9, то формат Note 10 составляет 19: 9. Аппарат будет оснащен аккумуляторами 4300 и 4500 мАч. Galaxy Note 10 не будет использовать новый чипсет, инженеры оснастили его «старым» Exynos 9820.