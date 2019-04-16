Samsung показала концептуальный планшетофон Galaxy Note 10

На канале Google появилось видео с концептом флагманского аппарата. В опубликованном ролике от Concept Creator продемонстрирован планшетофон Galaxy Note 10, который удивил как специалистов, так и пользователей. Невероятный концепт, по мнению большинства, выглядит слишком фантастическим, чтобы быть реальностью.





Автор концепта Samsung Galaxy Note 10 заявил, что не сомневается, что такой аппарат может появиться в линейке южнокорейской компании, хотя на данном ролике больше авторского воображения. На видео представлено устройство, облаченное в стеклянный корпус с тончайшим металлическим обрамлением. Этот дизайн полностью отличается от стилистики Galaxy S10. Плавные изгибы корпуса больше напоминают дизайн японского аппаратов Xperia. Кажется, что дизайнер позаимствовал некоторые приёмы, использованные в оформлении Galaxy S10+, Xperia и Lumia.

Экран получил тонкую рамку, а бока панели слегка изогнуты, Неожиданно, что вырез в дисплее выполнен под одинарную камеру, которая находится не на правом углу, а в центре. Не забыты и разъёмы для наушников, динамика и USB Type-C, также есть место и для стилуса. На тыльной части находится основная четырехмодульная камера со вспышкой и датчиком пульса.

Конечно, представленное на видео телефон выглядит потрясающе, но дизайн концепта совершенно не соответствует ожидаемым аппаратам Samsung. Скорее, концептуальный смартфон продемонстрировал «полёт фантазии» автора. Почему бы одному из Galaxy S10 выглядит таким образом? Автор уверен, что его дизайн многие оценят. По его мнению, концепт все же имеет один недостаток, его аппарат может получиться очень скользким, что рискованно для дорогого флагманского смартфона.





Напомним, анонсирование Galaxy Note 10 ожидается в августе, Samsung готовит показ сразу четырех смартфонов: Galaxy Note 10, Note 10 Pro и два варианта недорогих смартфонов на 5G.