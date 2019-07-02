В августе пройдет анонс Samsung Galaxy Note 10

Уже известно дата официальной презентации Samsung Galaxy Note 10 – торжественное мероприятие пройдет 7 августа. Производитель выложил в соцсетях официальный тизер, который подтверждает присутствие врезанной селфи-камеры, а также наличие стилуса S Pen. В линейке Galaxy Note 10 будут модели с 6,3- и 6,75-дюймовыми экранами.



Презентация Samsung Galaxy Note 10 пройдет под лозунгом: Время поднять уровень. Ожидалось, что дебют Galaxy Note 10 должен был состояться 8 августа, однако южнокорейцы перенесли этот анонс, теперь он пройдет в одно время и в разных странах – Китае и США.

Напомним, в последнее время подробности о Galaxy Note 10 были новостью номер 1 в индустрии, итак, мероприятие Galaxy Unpacked 2019 состоится 7 августа. Будут представлены модели Galaxy Note 10, Note 10 Plus и Note 10 5G.



