Компания Huawei наметила амбициозные цели на 2019-20 гг.

Производителям смартфонов приходится перестраиваться в условиях кризиса на рынке телефонов. Хотя снижение пользовательского интереса к смартфонам не очень повлияло на сокращение объёмов производства таких гигантов, как Oppo, Xiaomi, Nokia и Huawe. Убытки понесли только Samsung и Apple.





В Huawei все же решили подстраховаться и подготовиться к более существенному кризису на рынке смартфонов. Менеджер Huawei Consumer Affairs Юй Чэндун сделал заявление, в 2018 г. продажи составили более 205 миллионов сартфонов, таким образом, сумма прибыли составила $600 – прирост 12%.

Главная причина успешности Huawei в том, что компания реализует телефоны через GSM-операторов, используя агрессивную политику продаж. Несмотря на возможное снижение рентабельности бренда компании, Huawei не будет отказываться от этой стратегии. В 2019 году Huawei намерена продать уже 250 миллионов аппаратов, а в 2020 году — 300 миллионов.





Кроме того, компания нацелилась на рынок телевизоров. Учитывая успех Xiaomi на данном сегменте, производитель планирует выпускать смарт-телевизоры под марками Huawei и Honor. Компания также будет развивать свою деятельность в области телевидения, так, ожидается реализация специального телепроекта «Huawei AI Window».