Apple выпустила обновление для AirPods

Американские разработчики стараются использовать для своих продуктов длительную программу поддержки. Обновленное ПО регулярно предоставляется не только основным устройствам компании, но также сопутствующим аксессуарам. Для беспроводных наушников AirPods вышло обновление 6.7.8. Какие изменения ждут поклонников этого устройства?



Apple предложила обновление для AirPods, однако не опубликовала список с официальными изменениями. Поэтому этот список был составлен благодаря отзывам пользователей, которые смогли воспользоваться обновлением для AirPods:

— наушники теперь намного быстрее переключаются между устройствами;

— стала быстрее работать подача питания, наушники быстро заряжаются даже при низком уровне аккумулятора;

— устройство теперь стабильнее работает;

— исправлены ранее выявленные ошибки, например, частые разрывы соединения.

Процесс обновления происходит автоматически с использованием iPhone или iPad с доступом Wi-Fi. Обновление займет всего несколько минут. Поверку обновления можно осуществить в разделе «Версия прошивки».

Кстати, китайская компания также выпустила обновление для своей беспроводной гарнитуры Xiaomi Mi True, которая считается конкурентом AirPods. Она отличается более современным дизайном и продвинутыми функциями, чем Mi AirDots – эти наушники компания представила ранее.



