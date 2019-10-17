Началась раздача обновленной MIUI 11

Китайские разработчики уже опубликовали список устройств, в которые можно будет загрузить обновление MIUI 11. Напомним, в Китае обновление было выпущено в сентябре, а теперь началась глобальная загрузка.
Большое распространение Xiaomi начинает 22 октября — в презентации в Индии смартфона Redmi Note 8. Компания распределила обновление по группам, первая группа телефонов начинает получать MIUI 11 с 22 по 31 октября.
Какие основные нововведения с MIUI 11 получают телефоны:
— обновленный дизайн
— новые настройки экрана мультимедиа
— динамические звуки
— функциональный и производительный интерфейс
— новый режим энергосбережения
— так называемый детский режим.
Список устройств, которые получат версию MIUI 11 с 22 по 31 октября:
Redmi K20
Redmi Y3
Redmi 7
Redmi Note 7
Redmi Note 7s
Redmi Note 7 Pro.
Устройства, которые получат MIUI 11 с 4 по 12 ноября:
Redmi K20 Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6А
Redmi Note 5
Redmi Note 5 Pro
Redmi 5
Redmi 5А
Redmi Note 4
Redmi Y1
Redmi Y1 Lite
Redmi Y2
Redmi 4
Mi Mix 2.
Устройства для получения обновленной MIUI 11 с 13 по 19 ноября:
Redmi Note 6 Pro
Redmi 7А
Redmi 8
Redmi 8А
Redmi Note 8.
Устройства, которые получат стабильную MIUI 11 с 18 по 26 декабря:
Redmi Note 8 Pro.