Началась раздача обновленной MIUI 11

Китайские разработчики уже опубликовали список устройств, в которые можно будет загрузить обновление MIUI 11. Напомним, в Китае обновление было выпущено в сентябре, а теперь началась глобальная загрузка.





Большое распространение Xiaomi начинает 22 октября — в презентации в Индии смартфона Redmi Note 8. Компания распределила обновление по группам, первая группа телефонов начинает получать MIUI 11 с 22 по 31 октября.

Какие основные нововведения с MIUI 11 получают телефоны:

— обновленный дизайн

— новые настройки экрана мультимедиа

— динамические звуки

— функциональный и производительный интерфейс

— новый режим энергосбережения

— так называемый детский режим.

Список устройств, которые получат версию MIUI 11 с 22 по 31 октября:

Redmi K20

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro.

Устройства, которые получат MIUI 11 с 4 по 12 ноября:



Redmi K20 Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6А

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 5

Redmi 5А

Redmi Note 4

Redmi Y1

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2

Redmi 4

Mi Mix 2.

Устройства для получения обновленной MIUI 11 с 13 по 19 ноября:



Redmi Note 6 Pro

Redmi 7А

Redmi 8

Redmi 8А

Redmi Note 8.

Устройства, которые получат стабильную MIUI 11 с 18 по 26 декабря:



Redmi Note 8 Pro.



