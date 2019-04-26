Число активных пользователей HUAWEI EMUI достигло 470 миллионов

Китайский промышленный гигант Huawei является одним из ведущих производителей телефонов в мире. Компания выпускает десятки новых моделей каждый год, и эти устройства поставляются с системой EMUI, основанной на глубокой настройке Android. Сегодня днем на собрании EMUI Media, проводимом Huawei, доктор Ван Ченглу, президент департамента программного обеспечения Huawei Consumer BG, объявил, что EMUI нравится пользователям.
Он сказал, что на сегодняшний день EMUI совместим с 77 языками и доступен для 216 стран / регионов. Он добавил, что насчитывается не менее 470 миллионов активных пользователей EMUI, и его активное сообщество продолжает расти с каждым годом.
Доктор Ван выразил уверенность в потенциале Huawei. Он сказал, что система EMUI всегда вносила что-то особенное в каждое новое обновление. Он связал широкое признание системы EMUI с приверженностью Huawei к этой системе. Он добавил: «С EMUI 5.0 мы создали быструю и простую систему… EMUI 8.2 добавил GPU Turbo, EMUI 9.0 идет с Link turbo, а последняя версия EMUI 9.1 добавляет супер файловую систему и компилятор Huawei Ark». Д-р Ван Ченглу также рассказал о различных этапах разработки EMUI.