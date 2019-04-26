Число активных пользователей HUAWEI EMUI достигло 470 миллионов





Китайский промышленный гигант Huawei является одним из ведущих производителей телефонов в мире. Компания выпускает десятки новых моделей каждый год, и эти устройства поставляются с системой EMUI, основанной на глубокой настройке Android. Сегодня днем ​​на собрании EMUI Media, проводимом Huawei, доктор Ван Ченглу, президент департамента программного обеспечения Huawei Consumer BG, объявил, что EMUI нравится пользователям.





Он сказал, что на сегодняшний день EMUI совместим с 77 языками и доступен для 216 стран / регионов. Он добавил, что насчитывается не менее 470 миллионов активных пользователей EMUI, и его активное сообщество продолжает расти с каждым годом.





Доктор Ван выразил уверенность в потенциале Huawei. Он сказал, что система EMUI всегда вносила что-то особенное в каждое новое обновление. Он связал широкое признание системы EMUI с приверженностью Huawei к этой системе. Он добавил: «С EMUI 5.0 мы создали быструю и простую систему… EMUI 8.2 добавил GPU Turbo, EMUI 9.0 идет с Link turbo, а последняя версия EMUI 9.1 добавляет супер файловую систему и компилятор Huawei Ark». Д-р Ван Ченглу также рассказал о различных этапах разработки EMUI.