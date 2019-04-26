Фото первого Huawei с выдвигающейся камерой только что появилось в сети

Скрытые фронтальные камеры в паре с полноформатным дисплеем постепенно становятся следующей большой тенденцией, и недавно просочившиеся рендеры показывают, что вскоре Huawei пойдет по стопам Samsung, Xiaomi и Oppo, представив свой собственный концепт.

Будущая модель станет продаваться как Huawei P Smart Z, предстоящий смартфон имеет огромный 6.59-дюймовый дисплей, окруженный минимальными рамками. Этот новый дизайн идет в паре с небольшим всплывающим механизмом, в котором находится фронтальная 16-мегапиксельная камера, расположенная на верхнем торце смартфона.



Что касается камеры, то стоит отметить, что P Smart Z имеет вертикально расположенную двойную камеру на двухцветной задней панели. Характеристики сборки: 16-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Что касается характеристик смартфона, то, как и многие другие среднебюджетные модели Huawei, P Smart Z, похоже, будет поставляться с Kirin 710. Обычно он идет с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, хотя память можно будет расширить с помощью карты памяти microSD до 512 ГБ.

Также ожидается Android 9 Pie и EMUI 9.1 прямо из коробки, 3,5-мм разъем для наушников и большая батарея емкостью 4000 мАч.





Официальный дебют Huawei P Smart Z состоится в следующем месяце. Ожидается, что смартфон будет продаваться в цветах Midnight Black, Emerald Green и Sapphire Blue. По слухам, розничная цена составляет около 210 евро.