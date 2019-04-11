Объявлен выход смартфона Lenovo Z6 Pro

Новый представитель Lenovo ожидается в конце месяца. Модель получает процессор Snapdragon 855. Компания организует большое торжественное мероприятие, посвященное выпуску Lenovo Z6 Pro. Анонс ожидается в Пекине 23 апреля.





10 апреля Lenovo продемонстрировала часть задней панели Lenovo Z6 Pro, заинтриговав общество. Тогда же компания обещала скорейший анонс флагманского аппарата. Новый Lenovo Z6 Pro имеет две интересные особенности: обновленный Snapdragon 855 и функция HyperVision.

Один из топ-менеджеров Lenovo Чан Вэй уже объявил о презентации и подтвердил, аппаратная система смартфона базируется на однокристальном Snapdragon 855, возможно, что поставщик чипсетов предложит Lenovo разогнанную версию процессора. Смартфон может похвастаться и отличной камерой. Судя по предварительной рекламе, Lenovo Z6 Pro получает камеру 100 Мп. Скорее всего, тизер намекает на наличие новой функции в смартфоне – это HyperVision.

Модель может стать привлекательной также с возможностью поддержки сетей нового поколения 5G. В отличие от других последних выпущенных моделей, в Lenovo Z6 Pro имеется камера заднего вида. Функция Hyper Video работает на основе передачи нескольких моментов видео в разных скоростях. Интересно, что инженеры Lenovo работали более 13 месяцев над импортированием Hyper Video в оптическую систему смартфона. Кроме того, Lenovo Z6 Pro используется камеру с ультраночным режимом и ультраустойчивой съёмкой.





Другие особенности прототипа: наличие сканера отпечатков и опции быстрой зарядки 27 Вт. Предварительные данные говорят о том, что новый Lenovo не разочарует своих поклонников. Представители компании не раскрывают все стороны функций HyperVision Camera и Hyper Video. Упаковку смартфона разработали авторы Олимпийского факела, который использовался в Пекине.