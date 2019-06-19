В ближайшее время состоится анонс Lenovo Z6

После небольшой паузы производитель готов показать свой новый прототип. Грядущий китайский смартфон получает топовый Snapdragon 855 и хороший запас памяти ОЗУ — 8 ГБ. Смартфон Lenovo Z6 является флагманским устройством, судя по данным китайского сайта Slashleaks. Ресурс опубликовал технические возможности Lenovo Z6 без фотографий.



Предполагается, что новинка будет представлена в ближайшем будущем. Аппаратную основу смартфона составляет однокристальная платформа Qualcomm. Флагманский процессор упоминается под обозначениями Snapdragon 8150 или Snapdragon 855.

Смартфон оснащен экраном с разрешением 2340х1080 пикселей с оперативной памятью — 8 ГБ. Аппарат поддерживает свежую версию операционной системы Android Pie. Пока рассекречены только эти подробности.

Напомним, ранее источники заявили, что смартфон Lenovo Z6 Pro получит обновление, которое позволить оптической системе данного телефона одновременно использовать в работе две камеры: основную и фронтальную.



