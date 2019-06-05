Представлен новый смартфон Lenovo Z6

Честь показать впервые фото нового продукта среднего уровня выпала на вице-президента компании. Чанг Ченг представил продукт Lenovo из популярного семейства смартфонов Z6. Новинка займет место в линейке между смартфонами Z6 Pro и Z6 Lite.

Напомним, смартфоны Lenovo Z6 Pro и Z6 Lite оснащены процессорами SoC Snapdragon 855 и 710 соответственно. Они работают с поддержкой Android 9 и ZUI 10.



Новая модель не имеет никаких дополнительных символов в своем имени. Первое официальное изображение модели Z6 просто выложил на своей странице в соцсетях вице-президент Lenovo Group.

Судя по изображениям, модель является крупной, аппарат будут облачен в корпуса нестандартных цветов. Как и предшественник Lenovo Z6, предполагается, что новинка получит сдвоенную камеру, не менее 6,2-дюймовый дисплей и зарядную батарею 3500 мАч. С поддержкой процессора пока не все ясно, можно предположить, что в аппаратной платформе могут появиться Snapdragon 855 и 710. Хотя есть и другой вероятный кандидат – это однокристальный Snapdragon 730. Топ-менеджер компании не стал уточнять подробности.

Напомним, представленные на китайском рынке в начале года смартфоны Lenovo Z5 Pro GT закончилась за 32 секунды. Пользователям пришлось ждать следующую партию. Учитывая прекрасный дизайн, высокие технические характеристики и умеренную цену, можно утверждать, что и модель Z6 не задержится на прилавках. Ведь Lenovo Z5 Pro GT с мощным процессором Snapdragon 855 и 6/128 ГБ предлагается дешевле, чем даже недорогой смартфон Xiaomi Mi 9. Стоимость Lenovo Z5 Pro составляет:

— за версию 6/128 ГБ $402

— за версию 8/128 ГБ $446

— за версию 12/512 ГБ $506.



