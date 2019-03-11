Смартфон среднего класса Vivo X27 ждет своего анонса

Торжественное событие ожидается 18 марта, официальное представление Vivo X27 обещает много неожиданностей, так как смартфон уже называют самым амбициозным представителем среднего сегмента.





Ранее производитель уже начал рассекречивать некоторые характеристики нового Vivo X27, смартфон даже получил несколько сертификаций. Но до настоящего момента компания не назвала цену модели X27, несмотря на этот факт, смартфон уже побил все прежние рекорды по предварительной записи. Предзаказ оформили 300 000 человек, которые смогут получить свои аппараты 19 марта.

Новый Vivo X27 получил следующие характеристики: 6,39-дюймовый дисплей Super AMOLED – 2340х1080 пикселей, восмиядерный Snapdragon 710, 8/128/256 Гб, интерфейсы Funtouch 9 и Android 9, Dual SIM, тройную основную камеру 5/13/48 Мп и фронтальную 16 Мп, а также батарею 4000 мАч.

8 марта Vivo X27 уже показали на самом популярном в Китае телевизионном шоу, зрители отметили, что Vivo X27 очень напоминает Vivo V15 Pro, в частности у аппаратов очень похожие основная и фронтальная камеры.





Продажами Vivo X27 будет заниматься национальный регулятор TENAA, пока речь идет только о домашнем релизе. Когда можно купить Vivo X27 на других региональных рынках, пока не ясно.