Из Instagram украдены личные данные пользователей

Утечка произошла в глобальном масштабе, поэтому об инциденте написали почти все мировые ресурсы. The Information пишет, злоумышленники нашли брешь в защите соцсети.





Gizchina также предупредил о необходимости всем пользователям данного ресурса поменять свои пароли. Instagram недавно выпустил инструмент, который дает возможность сохранения любых данных, которые выложены в соцсети, в самом Instagram. Уязвимым оказался именно этот новый инструмент, его и взломали преступники.

Оказалось, что при отправке запроса в центр загрузки данных пользователь получает специальную ссылку для загрузки запрашиваемого файла. Пароль пользователя отображается в адресе URL этой ссылки. Хакеры могут легко таким способом получить любой пароль.

Выявленная брешь в системе ресурса привела к утечке данных многих пользователей.

TeknoBurada сообщает, если пользователь соцсети не получил уведомление по электронной почте, то его учётная запись не взломана и она защищена.





Компания Instagram выпустила специальное обращение. Представители сети заявили, что утечка затронула лишь нескольких учётных записей, размеры ущерба – незначительные. Разработчики также предупредили о необходимости поменять свои пароли.

Владельцем ресурса сейчас является Facebook. Напомним, компания и сама многократно сталкивалась с подобными утечками.