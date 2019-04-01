Рассекретили дизайн тройной камеры iPhone XI

Конечно, компания не сама раскрыла некоторые детали внешнего вида iPhone. Первым виновником утечки является авторитетный инсайдер @OnLeaks, который рассказал о новом подходе инженеров Apple в последовательности камер в iPhone XI.





Ранее @OnLeaks рассказал, что тройная задняя камера следующего айфона будет иметь следующее расположение: две из них будет расположены вертикально, третья будет размещена сбоку. Таким образом, можно увидеть, что компоновка оптической системы будет иметь треугольную форму.





После такой утечки сторонний дизайнер Phone Designer, который использует такой необычный ник, создал ещё один визуальный образ нового представителя iPhone. В соцсети он разместил ту часть новинки, где будет находиться система тройной камеры, они получили еще одну особенность – врезанные объективы. Визуализация выглядит очень достоверной, поэтому такой вариант размещения камер вызывает большой интерес у поклонников аппарата.

Обе визуализации iPhone XI, конечно, не отличаются информативностью. Нельзя забывать, что такой чертеж дизайнер создает на основе предварительных данных и собственной фантазии. Но изображенный на чертеже Phone Designer верхний левый угол корпуса с тыльной стороны смотрится очень необычно. Даже такая невнятная визуализация стала громкой новостью в ленте Twitter.





Свой чертеж Phone Designer сопроводил следующими комментариями: «iPhone XI – камера без выпуклости и тонкой вспышки. Не так уж плохо». Теперь у пользователей есть возможность сравнить два изображения тройной камеры iPhone XI – новое и старое. Хотя непонятно, какое размещение для своих камер выберут создатели iPhone XI.

Предположительно, новинка будет использовать камеры 10 и 14 Мп с четырьмя светодиодными вспышками. Новая коллекция iPhone ожидается через 5 месяцев. Поэтому поклонников модели ожидают еще более интересные и разнообразные утечки.