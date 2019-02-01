Когда выйдет 5G-смартфон Honor?

Свои цели по выпуску смартфонов для новейшего поколения связи почти все крупные игроки уже обнародовали. Скромно отмалчивалась Huawei, которая ранее обещала новый Honor 5G. Представители суббренда уточнили, разработчик никуда не будет торопиться.





Samsung и LG поделились планами по выпуску 5G-смартфонов, которые ожидаются уже этим летом. Также китайская Oppo готова анонсировать свой первый 5G-телефон. Хотя эксперты предупреждают, что не все так радостно. Единственным поставщиком чипсетов для 5G-аппаратов является Qualcomm.

Сейчас Honor является самым быстро растущим брендом. Huawei активно развивает свое подразделение. Представители компании сделали заявление. Honor для 5G появится после августа, разработчик не будет форсировать этот вопрос, уточнил глава Honor. Также Джордж Жао отметил, что компания до настоящего момента не определилась и с именованием 5G-смартфона.





Дата выхода новинки зависит от многих факторов, в частности пока не создана специальная инфраструктура для аппаратов с 5G.

Напомним, на MWC 2019 свои 5G-телефоны обещали показать Samsung, LG, OPPO и Xiaomi. Основатель Oppo Чэнь Миньен заявил, что на развитие данного направления его компания уже выделила $1,5 млрд. В 2017 г. Oppo учредила исследовательский центр по разработкам технологий и аппаратов для сетей 5G.