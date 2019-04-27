Google забанил разработчика приложений DO Global c 600 млн загрузок

Google забанил популярного китайского разработчика в своем магазине Google Play и продолжает удалять десятки приложений после того, как BuzzFeed и служба безопасности обнаружили, что разработчик совершал мошенничество с рекламой и злоупотреблял разрешениями пользователей. Было установлено, что китайский разработчик DO Global, частично принадлежащий Baidu, накручивал поддельные рекламные клики, чтобы получить доход, а также совершал иные мошеннические действия.





“Мы серьезно относимся к защите пользователей и рекламодателей и инвестируем в технологии и исследования для борьбы с мошенничеством во всем мире. Мы активно расследуем вредоносное поведение, и когда обнаруживаем нарушения, мы принимаем меры, в том числе отключаем монетизацию приложений разработчика с помощью AdMob или удаляем с площадки Google Play”, — прокомментировал событие Google для The Verge.

Тем не менее, Google официально не подтвердил, что забанил DO Global, однако отчет BuzzFeed точен.

Исследователи обнаружили, что по крайней мере шесть приложений содержат код для поддельных кликов по объявлениям, который будет работать в фоновом режиме, даже если пользователь не открывает приложение. У DO Global ранее было около 100 приложений в Play Store, многие из них перечислены под другими именами разработчиков, такими как “Pic Tools Group.” BuzzFeed сообщает, что 46 из них уже нет.







Check Point ранее писал в своем исследовании:

«В мире, где доход от рекламы может приносить очень большие деньги, неудивительно, что злоумышленники совершают мошеннические действия против рекламных агентств. „Следуйте за деньгами“ — хорошее эмпирическое правило при расследовании.»

Check Point также заглянул в приложения после того, как BuzzFeed связался с ними, и после того, как он опубликовал свои выводы на прошлой неделе, Google принял меры.

Это не первый случай, когда Google приходится удалять большой список приложений за нарушения. В январе прошлого года, Google удалил 60 игр из Play Store, после того, как Check Point обнаружил вредоносную ошибку, содержащуюся в приложениях, в которых показывались объявления 18+. Многие из игр были ориентированы на детей.