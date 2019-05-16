Каким будет будущее компании НТС?

16.05.2019 05:42 Наталья Орлова Клуб: HTC

2019 год стал для тайваньской компании не простым. HTC с начала года пережила падение и взлёт. Все началось довольно плохо. Некогда крупнейший производитель смартфонов до заключения соглашения с Google начал испытывать трудности с выпуском новинок. Затем интернет-гигант переместил акценты и мобильную команду HTC Google стала привлекать для создания своих смартфонов Pixel, инвестировав для этого в компанию $1,1 миллиарда.


На заводах НТС начали выпускать очки виртуальной реальности Vive Pro Eye и инаушники Vive Focus Plus, а потом пришло время представлять свою долгожданную новинку НТС Exodus 1 BlockChain.

Будет ли ясность в судьбе HTC? На сегодняшний день производитель заработал $94,5 миллиона, хотя чистую рентабельность компания не уточняет. Известно лишь, что потери НТС составили $84,65 миллиона. Получается, что тайваньская компания потеряла как минимум в 10 раз собственную доходность, теперь НТС в коммерческом плане зависит от Google. Хотя в компании говорят, что ущерб будет снижен во втором квартале за счёт выпуска смартфонов для среднего сегмента и аппаратов с поддержкой 5G. Аналитики связывают большинство неудач компании с ошибочными действиями менеджеров НТС. 

Напомним, на днях появились слухи, что Xiaomi планирует купить два бренда OnePlus и HTC. Кроме того, есть информация о том, что компания якобы договаривается с некой индийской компанией о лицензировании своей марки. Если стороны договорятся, то смартфоны HTC не будут иметь ничего общего с тайваньским производителем, и они будут производиться в Индии. 


Однако если HTC купить китайский разработчик, то и компания, и марка вообще могут прекратить свое существование. Достоверные источники говорят, что Xiaomi и НТС уже с апреля ведут соответствующие переговоры, и стороны почти договорились по ключевым аспектам данного соглашения.

Учитывая экономическое положение тайваньской компании, HTC достанется Xiaomi «за копейки». Вот сохранится ли исторический бренд, пока остается не ясным. 

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