Началась конференция разработчиков Xiaomi Mi

С 19 по 21 ноября пройдет конференция Mi Developer Conference, которую организовал китайский производитель Xiaomi. В мероприятии будут принимать участие представители Google, Apple, Samsung и Huawei. Компания Xiaomi в рамках Mi Developer Conference намерена продемонстрировать новые направления на мобильном рынке.





Сегодня на конференции компания уже показала интересные визуальные материалы, которые рекламируют новые и старые продукты Xiaomi.

На мероприятии Xiaomi покажет свои новинки в областях программного обеспечения и ТВ-продуктов. Компания с первых дней начала рекламировать собственные мультимедийные и защитные продукты под брендом Xiaomi. На конференции также будут раскрыты некоторые характеристики серии Xiaomi Mi Mix 4.

Пока Xiaomi не комментирует эти слухи, поэтому не очень ясно, представит ли компания новый телефон на конференции.



