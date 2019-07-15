Смартфон HTC Wildfire E станет очень дешевым телефоном

Тайваньская компания возрождает линию HTC Wildfire, стали известны характеристики первой модели. Обновленная линейка Wildfire базируется на однокристальной Unisoc. Итак, все слухи о возрождении HTC Wildfire – линейки недорогих телефонов нашли свое подтверждение.





Раскрыты характеристики первого телефона Wildfire E, ранее выпускалась серия НTC Wildfire S, обновленная линейка немного поменяла свой дизайн. Аппарат оснащен 5,45-дюймовым экраном, сдвоенной основной камерой 13 и 2 Мп, а также фронтальной — 5 Мп. Есть и стандартный разъём для наушников. Смартфон работает на аккумуляторе 3000 мАч.

Модель построена на скромной платформе Unisoc SC9863, которая была известна Spreadtrum. Этот процессор не отличается высокой производительностью. Объём памяти составляет 2/32 ГБ. К сожалению, пока нельзя сказать ничего о дизайне модели, также нет информации о цене и сроках выхода новинки в продажу.

В 2019 году тайваньская компания разочаровала своих поклонников отсутствием флагманского телефона. Последние анонсы показывают, что пока производитель сосредоточен на разработках телефонов начального уровня.