Samsung Galaxy S10 и S10 Plus представлены

Компания Samsung порадовала своих поклонников, ожидаемые флагманы из коллекции Galaxy S10 представлены. Эта серия почти была рассекречена, ранее были опубликованы все данные новинки. Достоинства Galaxy S10 очевидны — это первый флагман с Infinty O экраном.





Полностью все семейство Galaxy S10 выходит в продажу 8 марта. Смартфон отличается и прекрасной оптической системой с искусственным интеллектом и серьезной разработкой аппаратного обеспечения.

Возможности Galaxy S10: 6,1-дюймовый экран Супер AMOLED — 3040x1440 пикселей, защита Gorilla Glass 6, процессор Exynos 9820 Octa 8, графика Mali G76MP12 GPU, 8/128/512 ГБ, задняя камера 12 и 16 Мп, селфи камера 10 Мп, ультразвуковой датчик отпечатков, аккумулятор 3400 mAh с опцией быстрой зарядки и др.

Также представлен Galaxy S10 Plus с отличными характеристиками, эта модель является самым полнофункциональным в данной серии. Он имеет изогнутый 6,4-дюймовый Infinity-O экран сразу две фронтальные камеры 10-8 Мп.





Другие характеристики модели: 8/128/512 ГБ, а ОЗУ составляет 12 ГБ + 1 ТБ, такой показатель является первым в мобильном мире. Также телефон использует Snapdragon 855, Exynos 9820, аккумулятор 4100 мАч с улучшенной быстрой зарядкой и сканер отпечатков.

Серия поддерживается прошивками Android 9 и One UI 1.1.