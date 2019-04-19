Смартфон Oppo Reno Standard Edition вышел в продажу

Однако стоимость смартфона оказалась слишком высокой. Такие именитые производители Oppo, Huawei и Samsung давно укрепились на европейском рынке, компании сделали хорошие выходы на этом региональном сегменте. Oppo тоже недавно представила мобильную серию Reno (Rino).





В новой линейке доступны разные модели, в частности, в серии есть и три смартфона с поддержкой 5G, а в стандартной Oppo Reno установлен Snapdragon 710. Стартовая цена аппаратов – от $447, по этой стоимости базовую модель можно было купить в Китае.

Что предлагает один из представителей новой линейки – смартфон Oppo Reno Standard Edition и по какой цене смартфоны достанутся пользователям?

— за версию 6/128 ГБ 2999 юаней ($447);

— за версию 6/256 ГБ 3299 юаней ($492);

— за версию 8/256 ГБ 3599 юаней ($537).

Самая дорогая модель получает 10-кратный оптический зум, функцию стабилизации изображения, сверхбыструю подзарядку и Snapdragon 855. Производитель также в перспективе обещает, что топовый Oppo Reno будет поддерживать 5G связь.





Компания пыталась выйти и на российский рынок, эти попытки пока не оказались удачными в коммерческом смысле. Сейчас смартфоны Oppo пользуются повышенным спросом в Азии, дорогостоящие Oppo спокойно конкурируют с люксовыми телефонами Samsung и Huawei. Например, Oppo Reno Standard Edition сможет притормозить продажи ультрасовременного камерофона Huawei P30 Pro.





Новый представитель смартфонов Oppo Reno использует датчик Sony IMX586, камера смартфона имеет высокое разрешение 48 Мп, а также светосильный объектив. Нужно особо отметить и фронтальную камеру телефона – селфи камера 16 Мп использует светодиодную вспышку. Она установлена в непривычном месте — в выдвижном модуле. За необычность формы эту камеру описали в качестве «акульего плавника». Другие характеристики смартфона: Snapdragon 855, 6-8/128-256 ГБ, батарея 4065 мАч и т.д. Аппаратные части телефона охлаждаются специальной «жидкостной» системой, которая действует по принципу тепловой трубки.