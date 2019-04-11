Смартфон Oppo утвердил новый логотип

Компания Oppo является успешным китайским производителем. Конечно, разработчик сегодня уступает национальным флагманам индустрии Huawei и Xiaomi. Компания впервые представила свой смартфон еще в 2010 г. Сейчас в стране самым покупаемым смартфоном признан Oppo A5, который с августа купили почти половина китайских пользователей.





Компания Oppo входит в состав бизнес группы BBK Holding. Теперь компания решила поработать над визуальным имиджем. Популярные бренды Huawei и Honor стали узнаваемыми также благодаря своим визуальным символам. Вот и Oppo официально заявила, что сменила свой логотип и опубликовала с соцсетях старый и новый логотипы.





Почему компания Oppo изменила логотип? Такой шаг показался весьма странным для многих пользователей. Даже некоторые участники рекламной индустрии оценили его скептически. Может ли смена картинка бренда отразиться на успехах компании? Например, компания Coca Cola существует на рынке уже 125 лет. За это время она меняла свой логотип несколько раз. В Coca Cola считают, что все изменения только улучшили компанию.

В Oppo считают, что новый логотип получился более мягким, он вызывает приятные ощущения у пользователей. В компании обещают и другие новшества, Oppo не ограничится лишь новым логотипом. Будут и другие глобальные сдвиги в деятельности компании.





Напомним, в этом месяце компания выпускает новый флагман Oppo F11 Pro – это самый качественный в истории разработчика камерофон с задней тройной камерой 48, 5 и 2,25 Мп с поддержкой суперночного и цветного режимов, а также с фронтальной 16-мегапиксельной камерой.