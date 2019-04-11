Смартфон Oppo A5 стал самым продаваемым в Китае

Для средней компании этот успех обещает прекрасное будущее. Ведь китайский рынок не только самый крупнейший в мире, но и самый перенасыщенный. На этом рынке любой компании придется соперничать с безоговорочным лидером Huawei, а Oppo A5 легко обошел гиганта национальной индустрии.





Конечно, не сложно предлагать телефоны в Китае – ведь это рынок страны с 1,5 миллиардным населением. Но как и мобильный сегмент, так и страна не похожа на другие регионы. Здесь запрещены самые популярные соцсети Facebook, Google, Twitter и Instagram, а эти сервисы дали особый толчок в развитии мобильного рынка.

Китайские разработчики строят собственную экосистему, которая сама по себе считается самой крупной потребительской площадкой. На мобильном рынке страны также происходят существенные изменения. Сегодня китайские пользователи не смотрят на цену телефона, их интересует больше качество аппарата, его возможности.





Благодаря этому марка Oppo стала первой на национальном сегменте. Представленный ещё прошлым летом Oppo A5 оказался предпочтительным аппаратом для жителей Китая, по результатам опроса пользователей. По данным Counterpoint Research, 47% от общего количества потребителей выбрали Oppo A5, 21% пользователей купили смартфоны Vivo, 13% стали владельцами iPhone 6 и 7. Вот поклонников Huawei Honor оказалось меньше — 9% и 6% являются пользователями аппарата Xiaomi. Интересно, что Huawei в общей сумме продала за 6 месяцев в Китае больше всех свои телефоны, но Oppo обогнала соперника по результатам продаж конкретных моделей.





10 апреля Oppo анонсировала свой новый флагман для азиатского рынка – это Oppo F11 Pro. Выход смартфона будет сопровождаться красочной рекламой. Производитель использование смартфона сравнивает с восхождением на Эверест. Здесь нет никакого пафоса, с помощью Oppo F11 Pro представители компании сделали яркие снимки на вершине горы, эти работы будут использоваться в рекламной компании.