Новая торговая марка Enco для смартфонов Oppo

Предполагается, что новый модельный ряд компании будет выпускаться под новым названием. Обнародована информация, что Oppo готовит выпуск преемника Oppo Find X, производитель планирует провести его анонс очень скоро — в июне.



Один из руководителей компании Шен Йирен подтвердил, что не будет продолжения Oppo Find X в ближайшее время. Возможно, что Oppo Find X2 все-таки появится в 2020 году. Интересно, что преемник Find X может выйти и под другими именами Find X2, Find Y или Find Z.

Но сейчас разработчики компании готовят модель в новой серии, которую могут запустить уже во второй половине текущего года. Пока компания многие подробности держит в секрете, только просочились новости о том, что эта серия смартфонов будет выпускаться под названием Oppo Enco.

Напомним, торговая марка Enco зарегистрирована в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза, сейчас процесс находится на стадии рассмотрения. Компания подала заявку по защите товарного знака OPPO Enco 28 июня 2019 года, EUIPO должна одобрить заявку, чтобы новые смартфоны появились на европейском рынке.

К сожалению, данных о OPPO Enco немного, придется, затаив дыхание, ожидать официального заявления от китайского производителя телефонов.



