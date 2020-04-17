Как выбрать камеру для YouTube?

Какая потоковая камера работает лучше всего? Узнайте лучшие советы и определитесь с выбором.

Какую камеру выбрать — типы камер

Качественная камера для записи и потокового вещания найдет применение среди людей, которые задумываются о создании канала на YouTube. Однако, прежде чем мы решим выбрать устройство, мы должны обратить внимание на типы камер и то, какие из них будут работать лучше. Стример может выбрать для записи камеру ноутбука или использовать внешнюю веб-камеру.

Прежде всего, обращайте внимание на разрешение, потому что это параметр, который во многом определяет качество записанного контента.

Разрешение 1280 x 720 — хорошее решение для людей, которые только начинают свое приключение на площадке YouTube. Получатели смогут увидеть изображение в достойном качестве.

Разрешение 1920 x 1080 — потоковая камера представит изображение в высоком качестве. Это идеальное решение для людей, которые постоянно ищут решения для обогащения канала привлекательным контентом.

Разрешение 4096 x 2160 — профессиональная камера для потоковой передачи в качестве 4K — это предложение для самых требовательных пользователей. Каждая деталь будет отлично видна в записанных фильмах.

Еще один критерий, на который следует обратить внимание, это частота обновления изображения. Удобные потоковые или записи видео с веб-камеры предлагаются устройствами с частотой обновления не менее 30 кадров в секунду. Другим важным аспектом является тип связи. Чаще всего камеры имеют подключение USB, но есть много моделей, которые используют стандарт HDMI. Люди, которые заботятся о высочайшем комфорте, используют беспроводные устройства.

Перед покупкой следует обратить особое внимание на эргономику и удобство использования. Подавляющее большинство устройств представляют собой небольшие и функциональные гаджеты. Однако самые маленькие камеры не всегда будут хорошим предложением. Мы можем различать камеры на основе регулируемой по высоте базы и оснащены специальным зажимом, который можно разместить на мониторе.

Запись с веб-камеры имеет много преимуществ. Это прежде всего очень удобное решение. Устройство компактно и чрезвычайно удобно в использовании. Для работы просто установите драйверы. Также будет полезна программа для записи игр на YouTube. Веб-камера будет отлично работать дома, где мы будем создавать наши блоги. Напротив, кулинарные влогеры, путешественники и все люди, которые записывают видео, должны иметь камеру, которую удобно носить с собой.

Камера — это универсальное устройство, которое часто можно улучшить, например, широкоугольным объективом, чтобы обеспечить наилучшее качество наших записей. Нет никаких сомнений в том, что именно камеры высокого класса могут представлять снимки, благодаря которым записи попадают в рейтинг видео YouTube.

Стоит знать!

Запись видео на YouTube — не единственное приложение с камерой для привлечения зрителей.

Какой микрофон должна иметь камера?

Подавляющее большинство веб-камер имеет встроенный микрофон. Однако для обеспечения наивысшего качества звука стоит предусмотреть дополнительное устройство. В результате онлайн-трансляция будет проходить гладко. На что обратить внимание при выборе микрофона?

Тип микрофона — идеальным решением для стримера будет кардиоидный микрофон, то есть тот, который улавливает звук, излучаемый прямо с устройства, а не сбоку. Напротив, конденсаторный микрофон предлагает разные уровни звукового давления и предназначен для музыкантов.

Частотная характеристика — определяет частотный диапазон, который могут воспроизводить наушники. Параметр выражается в герцах (Гц).

Связь — 3,5-мм разъем является стандартом, наиболее часто используемым производителями. USB также является популярным соединением. Другими способами связи являются XLR, AIS или Jack 6,3 мм. Требовательные пользователи также используют беспроводные устройства.

Чувствительность — четко определяет способность записывать звук. Чем выше чувствительность, тем слабее сигнал может быть записан.

Важным элементом также является эргономичность микрофона и удобство использования. Определенно стоит выбрать устройства, которые можно надежно закрепить на вашем столе. Репутация производителя также будет значимой. Веб-камера для потоковой передачи, дополненная хорошим микрофоном, создаст отличные условия записи.

Что выбрать для записи игр?

Нет сомнений, что именно игровая тема чаще всего просматривается пользователями. Конечно, для записи геймплея или прямых трансляций на YouTube требуется подходящее оборудование. Потоковая камера Full HD будет отличным предложением, и профессионалы найдут модель с разрешением 4K. Нет сомнений, что записи с камеры ноутбука может быть недостаточно для комфортного просмотра контента зрителями. Именно поэтому определенно стоит выбрать веб-камеру.

Конечно, это лишь некоторые советы из широкого списка. Камера для записи на YouTube должна отличаться как минимум удовлетворительным разрешением, а также микрофоном в стереофоническом стандарте, если, конечно, мы не решим выбрать дополнительное устройство для записи аудиосигнала. Чтобы сделать запись видео с веб-камеры плавной, стоит обратиться к устройствам от проверенных производителей, которые предлагают доступ ко многим различным технологиям.

На заметку!

Смартфон с Android или iPhone в качестве веб-камеры также может работать отлично. Загрузите соответствующее приложение и подключите устройство к компьютеру через USB.

Другие аксессуары, необходимые для записи

Когда у нас есть веб-камера, камера и микрофон, мы можем начать запись фильмов. Однако стоит обратить внимание на дополнительные элементы, которые обеспечат нам ожидаемый комфорт при создании видеоматериалов. Во многих случаях вам понадобится программа для записи роликов для Ютуб. Кроме того, стоит позаботиться о программном обеспечении. Хорошая камера YouTube, конечно, может быть размещена на столе или мониторе. Однако для камеры или смартфона потребуется штатив. Дополнительное оборудование для записи видео на YouTube обычно стоит недорого и значительно расширяет наши возможности.