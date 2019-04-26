Каким будет дизайн iPhone XI?

Именно этому смартфону предсказывают необычный редизайн. Современность внешнего облика аппаратов iPhone XS и XS Max доказало время. Несмотря на 2-х летнее присутствие в продаже, пользователям не наскучили эти модели, которые по-прежнему отличаются стильностью.





Самым узнаваемым дизайнерским решением является двойная камера, которая расположена вертикально. Этот элемент тонко намекает, что в руках пользователя находится флагманский айфон, а не бюджетная версия с единственным фотомодулем.

По словам Стива Хеммерстоффера – известного инсайдера OnLeaks, iPhone XI ожидает своего анонса этой осенью. Грядущий аппарат получает свежий реддизайн. Он будет значительно видоизменен, поэтому сильно может отличаться от предшественников.





По его информации, значительные изменения произойдут в задней части смартфона, эта панель, возможно, будет выполнена полностью из прочного стекла. Помимо того, Apple в одной из версий тройную камеру может разместить именно под этим стеклом. Разработчик, по выводам инсайдера, изменит конструкцию тумблера активации беззвучного режима. Он будет в новом iPhone XI переключаться в формате «вверх-вниз» и сам тумблер поменяет внешность. Вот фронтальную панель производитель оставляет без изменений.





Слова OnLeaks некоторым образом подтверждают выводы другого аналитика Минг-Чи Куо, который заявил, что компания разработала специальное тонирующее прочное покрытие для задней панели нового iPhone XI и один из оптических модулей будет иметь ультраширокий угол обзора, благодаря которому можно будет делать фотографии с углом обзор до 130 градусов и захватывать больше деталей и объектов при съемке.