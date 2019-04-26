OnePlus 7 с тройной камерой - теперь официально

В то время как Apple (и США) боролась против Huawei и ZTE, кажется, еще один китайский бренд смартфонов сумел пробраться на рынок США и завоевать сердца клиентов. Если вы догадываетесь, мы говорим об OnePlus, который будет запущен в середине мая . Даже если это останется в состоянии слухов, предстоящий смартфон OP собирается сделать фурор в каждом уголке земного шара. Хотя мы много слышали о ключевых особенностях OnePlus 7, не то, чтобы многие из них были подтверждены официально. Так, только сегодня производитель подтвердил, что его предстоящий флагман будет оснащен тройной камерой.





Напомним, что OnePlus 7 выйдет в двух вариантах: обычная версия и OnePlus 7 Pro, который будет оснащен поистине полноформатным дисплеем без рамок с размером 6,6 дюймов и разрешением 2К. Кстати, частота обновления экрана у него будет 90 Гц, что довольно редко встречается на рынке. Компания также объявила, что потратила более 100 млн юаней ($ 14,9 млн) в его разработку.





Что касается других функций, наш главный герой, как говорят, будет укомплектован батареей на 3700 мАч, поддерживающей быструю зарядку 20 Вт, в то время как OnePlus 7 Pro будет оснащен батареей на 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 30 Вт.

На задней панели оба будут иметь тройную камеру, состоящую из 48-мегапиксельной + 8-мегапиксельной теле и 16-мегапиксельной широкоугольной камер. Стоит отметить, что в OnePlus 7 Pro будет всплывающая селфи-камера. Задние камеры ориентированы вертикально. Также предполагается поддержка сетей 5G.