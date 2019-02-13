За 15 дней продано свыше 1 миллиона Redmi Note 7

Пока этот новый многофункциональный аппарат доступен только в Китае. Redmi Note 7 является первым прототипом под самостоятельной маркой от Xiaomi, марка стала с 2019 г. независимой.





Рекордные продажи показали, что Redmi может претендовать на звание самого успешного нового бренда. Даже после 15 дней продаж ажиотаж вокруг смартфона не спадает. Redmi Note 7 обещает побить еще несколько рекордов.

Xiaomi не публикует данные о продажах, но данный свой успех компания показала в своих отчётах. Итак, за 15 дней компания продала 1 млн. Redmi Note 7. Например, Apple на самом большом и растущем рынке – в Индии смогла реализовать за 2018 г. 1,6 млн. айфонов. Конечно, и Redmi Note 7 и iPhone нельзя сравнивать по ценовой категории. Этот показатель говорить о том, что только на домашнем рынке за две недели Xiaomi продала почти только же, сколько в Индию было поставлено iPhone за год.

Теперь производитель должен будет решить важную проблему – после старта мирового релиза производитель должен будет удовлетворить огромный спрос на Redmi Note 7 во многих регионах, а компания еще не смогла закрыть китайский предзаказ на Redmi Note 7 в количестве 7 млн.





Напомним, глава Redmi Лу Вейбинг ранее объявил, что в Китае за первый месяц будет продано 1 млн. единиц Redmi Note 7. Заявление директора суббренда не только достигнуто, но и перевыполнено.