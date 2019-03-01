Redmi Note 7 не прошел проверку на выносливость

Долгожданный аппарат, как оказалось, легко сгибается. Вся агрессивная реклама относительно долговечности и прочности нового Redmi Note 7 является обманом.





Ранее аппарат Redmi Note 7 представляли в многочисленных видеороликах, которые показывали лучшие стороны смартфона, в частности прочность корпуса и экрана. Заявления руководителей Redmi только подкрепляли это утверждение, поэтому вопросы о стойкости Redmi Note7 не возникали ни у пользователей, ни у экспертов.

Напомним, стоимость Redmi Note 7 составляет $150. Известный и авторитетный в мобильном мире блогер JerryRigEverything стал гостем YouTube, где предложил сделать свой тест этого аппарата на долговечность.

Во время испытаний экрана блогер провел монетой по поверхности, тест прошел отлично, стекло не пострадало. Экран смартфона сделан из Gorilla Glass 5.

Однако Redmi Note7 не прошел теста на изгиб. Корпуса аппарата выполнен из пластика, именно он не выдержал испытания на изгиб. Структурная основа пластического корпуса оказалась слабой, после корпуса разбилось и стекло экрана.





Поклонников Redmi Note 7 ожидает ещё одна неприятная новость, разработчик представил модель без 48 Мп камеры, но остальные технические характеристики сохранились в полном объёме. Сегодня в Индии Xiaomi провела презентацию Redmi Note 7 Pro и новый вариант Redmi Note 7.