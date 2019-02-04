Xiaomi планирует вывести Redmi Note 7 Pro в топ-модели

Компания уже объявила о решении выделить бренд Redmi в отдельное подразделение. Стоимость и производительность будущих смартфонов Redmi будут полностью соответствовать цене и характеристикам флагманских аппаратов.





В феврале выпускается Redmi Note 7 Pro, сразу после анонса начинаются продажи нового Redmi с Snapdragon 855. Глава подразделения Лу Вейбинг опубликовал на Weibo фото собрания, которое прошло в Шэньчжэньском научно-исследовательском институте компании Xioami. На данном мероприятии основной повесткой дня были телефоны Redmi, которые будут представлены в ближайшее время. Вейбинг написал, что суббернд скоро выйдет за пределы своего среднего уровня, аппараты этой марки войдут в топовый сегмент.





Отмечается, что Redmi с Snapdragon 855 и камерой 48 Мп Sony изменит существующий баланс в индустрии. Презентация смартфона не за горами, многие характеристики новинки могут совпадать с возможностями Pocophone F1.

Напомним, Redmi Note 7 оказался очень популярным, компания уже 4 раза провела релиз, каждая новая партия расходилась моментально. Интерес к аппарату не уменьшаются. Теперь все ждут появление модели Note 7 Pro, хотя разработчик не раскрывает подробности.

Официальная домашняя презентация Redmi Note 7 Pro ожидается 12 февраля. В соцсетях уже есть постер, посвященный грядущему выходу. Девиз рекламной компании нового Redmi — «Время пришло!». Цена базовой версии — $240.