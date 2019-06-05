Xiaomi официально представит фитнес-браслет Mi Band 4

Долгожданная новинка будет дебютировать 11 июня, фитнес-браслеты компании стали очень популярными. Совсем скоро китайская компания может наладить выпуск автономных браслетов, как планирует это сделать компания Apple. Новый китайский смартбраслет получает более интересный цветной дисплей, также появится голосовой помощник.





Об официальной премьере Xiaomi Mi Band 4 говорили давно, теперь этот день приближается. В Weibo на страничке Xiaomi Miija опубликован специальный тизер, посвященный выходу фитнес браслета с точной датой официального показа.

Судя по надписям, Xiaomi Mi Band 4 будет иметь массу новейших опций. Интегрированный голосовой помощник является самым желанным из них. Интересно, даже добавив новые функциональные возможности, китайская компания не стала пересматривать цену браслета, он останется недорогим.

Итак, в Mi Bnad 4 имеется модуль Bluetooth 5.0, аккумулятор 135 мАч и возможность использовать NFC. Версия часов с функцией бесконтактного платежа будет представлена лишь в некоторых странах.



После анонсирования смарт-браслета Mi Band 4 китайский производитель обещает ещё один дебют – 12 июня будут представлены не менее долгожданные смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.