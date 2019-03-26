Apple презентовала собственную кредитную карту

Теперь крупнейшая инновационная компания может предлагать своим поклонникам специальные карты Apple Card. Apple порадует пользователей этих карт снижением процентных ставок и увеличением вознаграждений, а также другими способами поощрений.





Apple Card презентовали на специальной пресс-конференции разработчика. Неожиданный продукт уже вызвал множество слухов. Для чего нужна карта? Apple Card – простой и эффективный способ делать покупки.

Компания предоставляет кэшбэк, если потребитель покупает продукцию Apple: с карты физических лиц — 1%, а со сделок в рамках Apple Pay — 2%. Если пользователи покупают товар в фирменном магазине Apple Pay, то держателям карты предоставляется скидка 3% от стоимости товара. Если учесть тот факт, что продукция компании стоит дорого, то скидки могут оказаться существенными.





Как стать обладателем Apple Card? Пользователи должны зарегистрироваться со своего телефона в Apple Wallet, чтобы получить карту в цифровом формате. Apple Card можно использовать в местах, где действует система Apple Pay. Также по карте можно отслеживать историю покупок, свой баланс и статус заказа или транзакции.

Apple Card разработана в партнерстве с Goldman Sachs и Mastercard. Карта не имеет кредитных лимитов.