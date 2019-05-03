Обновление MIUI 10 9.5.1

Xiaomi анонсировала новую версию MIUI 10 9.5.1 Developer со множеством новых функций и улучшений. Обновление доступно для Xiaomi Mi 9 и некоторых других устройств на данный момент.

Xiaomi стремится улучшить MIUI 10 с помощью новейших функций. Компания постоянно вносит новые функции, чтобы улучшить общее впечатление от собственной операционной системы MIUI, созданной на базе Android.

Xiaomi улучшил функцию постоянного экрана блокировки с возможностью показа уведомлений после распознавания лица. До сих пор был выбор: либо показывать полную информацию, либо свернуть все уведомления. Новая модификация позволит пользователям быстро смотреть детали уведомления.

Настройки часов на экране блокировки появились в последней сборке MIUI. Пользователи могут легко настроить ориентацию часов по центру, по левому краю или вертикальную версию.

Такие функции, как жесты прокрутки главного экрана и детский режим, также скоро появятся в MIUI. Ребята из XDA разобрались в последней сборке и нашли дополнительную информацию об этих предстоящих изменениях. Жестами пользователи смогут выполнять различные действия, такие как расширение панели уведомлений, открытие приложения или выключение дисплея.

Детский режим возвращается на MIUI после долгого времени, строки функции обнаружены в коде. Пользователи или родители могут выбрать детский профиль, чтобы ограничить использование приложений. В предстоящем так называемом детском пространстве, известном как «Детский режим», возможно, появятся некоторые новые модификации.

Довольно сложно предсказать изменения, которые появятся в MIUI 10. Нам нужно дождаться международной версии, так как в настоящее время сборка для разработчиков MIUI 10 версии 9.5.1 ограничена в Китае.

