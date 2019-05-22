Apple представила самый мощный MacBook

Компания неожиданно для всех показала восьмиядерные ноутбуки. Как всегда в своих MacBook Pro производитель обновил клавиатуру. Производитель выпускает не новую модель, а обновленную модификацию действующей продукции.





Новая модификация, название которой Apple пока не уточнила, оснащена восьмиядерным процессором. На официальном ресурсе компании указано, что Intel Core i9 с 2,3-4,8 ГГц (Core i9-9880H) или 2,4-5,0 ГГц (Core i9-9980HK) с с чипсетами теперь доступны для пользователей. Напомним, 15-дюймовый MacBook Pro также может быть оснащен накопителем памяти до 4 ТБ. Графические параметры чипста остались прежними: Radeon Pro 555X/560X или Pro Vega 16/Pro Vega 20.





Обновление обеспечивает увеличение производительности устройства с шестиядерным процессором почти на 40%, а с четырёхъядерным CPU — в два раза. Ещё один сюрприз порадует поклонников MacBook Pro — Apple изменила клавиатуру, её новые характеристики пока не уточняются. Известно, что разработчик улучшил работу этого компонента.

Теперь стартовая цена обновлённой модификации 15-дюймового MacBook Pro составляет $2700, а ноутбук максимальной конфигурации и комплектации — $6550.



