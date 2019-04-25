Дисплей Samsung Galaxy Fold нуждается в серьезной доработке

Samsung Galaxy Fold был предметом обсуждения с тех пор, как несколько обзоров сетовали на хрупкость дисплея. Хотя этот смартфон имеет большой потенциал, похоже, что он просто не готов выйти на рынок. Сам складной экран телефона склонен к проблемам, но проблема, похоже, больше. Несколько дней назад Samsung отправила обзоры этого смартфона различным рецензентам по всему миру, и вскоре стало очевидно, что у этого устройства есть несколько проблем.





Некоторые из них перечислены ниже:



Когда Galaxy Fold сложен, устройство примерно в два раза толще обычного смартфона и выглядит громоздким.



4,3-дюймовый фронтальный дисплей слишком узкий и годится только для совершения звонков.

По сравнению с обычными полноэкранными смартфонами верхняя и нижняя границы всего переднего дисплея очень толстые и выглядят странно. К счастью, стеклянная передняя панель столь же прочна, как и другие смартфоны.

Защитная пленка на дисплее легко отклеивается с левой стороны. Эта пленка глубоко интегрирована с дисплеем, и, если ее снять, дисплей почти сразу выходит из строя. Это слишком для телефона за $ 1980.

На дисплее отображаются признаки того, что непрерывное складывание может вызвать проблемы.

Существует также явная складка в середине экрана, хотя складка не так очевидна при просмотре видео. Однако, когда вы читаете сообщение в блоге или нажимаете на приложение, вы можете ясно увидеть складку.





Честно говоря, Samsung Galaxy Fold больше похож на концептуальное устройство, чем на готовый продукт. Хотя приятно иметь в кармане и телефон и планшет в одном устройстве, но у дисплея слишком много недостатков, которые необходимо устранить. Пользователи лучше потратят 1000 долларов на Galaxy S10 + и 250 долларов на 8-дюймовый планшет Samsung, и это экономит еще около 750 долларов. Потребители, которым нравятся продукты Apple, могут подумать о покупке iPhone XS Max за 1100 долларов плюс iPad mini за 400 долларов, и остается ещё 500 долларов.







В любом случае у Galaxy Fold большой потенциал. Samsung или другие компании со временем улучшат технологию складных мобильных телефонов. Если такое устройство может иметь как функциональность мобильного телефона, так и планшета, оптимизированный интерфейс и будет без вышеперечисленных недостатков, то оно, вероятно, станет следующим желанным гаджетом.