Samsung Galaxy Fold - предпродажа отменена

Несколько дней назад несколько новых Samsung Galaxy Fold попали в руки избранных блогеров. Менее чем через два дня появились сообщения о ненадёжности дисплея. Во многих случаях дисплей выходил из строя. Компания быстро ответила, сказав, что будет тщательно исследовать этот вопрос. Также Samsung уточнила, что не рекомендуется снимать защитную пленку, так как это может привести к повреждению из-за ее глубокой интеграции с дисплеем.







В последних сообщениях уточняется, что компания временно отменила предварительную продажу этого смартфона, первоначально запланированную на следующую среду в Шанхае. По данным компании, место проведения является причиной отмены. Однако многие считают, что Samsung, возможно, борется с проблемой дисплея, которая внезапно обнаружилась.

Хотя компания Samsung отметила, что защитная пленка на дисплее не должна удаляться, не все проблемы с дисплеем были вызваны удалением защитной пленки. На данный момент компания не назначила новую дату предпродажи. В Северной Америке Galaxy Fold стоит $1980.



В дополнение к складной форме (4,6-дюймовый внешний экран, 7,3-дюймовый внутренний экран) Galaxy Fold также оснащен чипом Snapdragon 855, первой флэш-памятью UFS 3.0 объемом 512 ГБ (скорость последовательного чтения Androbench более 1 ГБ / с), аккумулятором 4380 mAh.

