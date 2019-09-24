Samsung успешно продает Galaxy Fold

Южнокорейские аппараты со складным экраном отлично продаются, хотя пока Samsung Galaxy Fold могут купить только жители Южной Кореи. Когда состоится международный релиз смартфона, не уточняется.



Известно, что выход складного смартфона Samsung Galaxy Fold в продажу состоялся ранее не очень успешно. Судьба аппарата была весьма непростой. Сначала смартфон начали поставлять в несколько регионов, а потом обнаружились проблемы с экраном. Производителю пришлось доработать новинку. Теперь она на прилавках, пока пользователи не обнаружили какой-либо брак в телефоне.

В Южной Корее стартовали продажи и спрос на смартфон остается достаточно высоким, несмотря на не очень скромный ценник. На первом этапе для предзаказов Samsung приняла заказ на 4000 аппаратов, необходимый объём смартфонов имеется на складах компании.

Позже компания планирует реализовать Samsung Galaxy Fold в количестве 30000 устройств, а по всему мире производитель собрал заказы на поставки аппарата в количестве 20000 шт. В Южной Кореи Galaxy Fold можно купить за $2000, аппарат выпускается только в 5G-версии.



