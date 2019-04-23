Galaxy Fold планшет: ждем 8" и 13" планшеты с двойным изгибом

Несколько дней оставалось до начала продаж Galaxy Fold, если бы все шло по плану. Однако этого не произошло, и Samsung откладывает продажи в таких местах, как Китай, якобы для того, чтобы лучше обучить представителей компании знакомить с устройством и учить потенциальных покупателей пользоваться телефоном.



Так, например, не снимать пленку, которая является неотъемлемой частью гибкого дисплея, даже если он не полностью оборачивает панель по краям, делая ее похожей на защитную пленку.



Однако, также ходят слухи, что задержка запуска в Китае, может быть связана с тем, что Samsung обнаружил проблемы с гибким экраном и его полимерной подложкой, которые могут появиться, даже если пользователи не снимают пленку с дисплея. Поэтому компания не будет отправлять Galaxy Fold в магазины, до тщательного исследования потенциальных проблем.



Полимерная подложка, которую использует Samsung, делает экран на 50% тоньше, чем на других телефонах и позволяет использовать некоторые другие интересные возможности дизайна, которые Samsung изучает в настоящее время.



Семейство Galaxy Fold вырастет до 13 дюймов

Большие братья Fold должны быть разработаны в течение года. Модели включают в себя как складные модели G-типа, так и S-типа с экранами, намного большими, чем на развернутом Galaxy Fold. Сообщается, что G-тип складывается дважды, как, к примеру, буква G, и при открытии имеет диагональ 8 дюймов, в то время как другой складывается, как буква S, и разворачивается до 13-дюймового дисплея.

Это примерно диагональ крупного Apple iPad Pro и новинка должна привнести свежее значение фразы «портативный планшет». По словам представителя отрасли запчастей:



Части, используемые в планшетах, в основном такие же, как у существующего смартфона, но есть ключевые различия в дисплее.

Когда Samsung выпустит складные планшеты?

Самое большое обновление до новых Fold, по сравнению с оригинальным, которое компания собирается выпустить в ближайшее время, состоит в том, что дисплей изгибается не один, а два раза, и, в то время как телефон в стиле G изгибается внутрь, стиль S должен быть одновременно внутрь и наружу.









Samsung имеет множество патентов, которые изображают оба новых стиля и теперь, похоже, будет воплощать их в жизнь. Вот как они могут функционировать, по данным в Бюро по патентам и товарным знакам США, а также в другие подобные органы по всему миру.