IFixit удалил разбор Galaxy Fold по запросу Samsung

История с Galaxy Fold приняла неожиданный поворот.

Компания Samsung не только отложила релиз складного телефона, чтобы предотвратить еще одну катастрофу в стиле Note 7, но и, похоже, не хочет, чтобы кто-то слишком углублялся в устройство смартфона.

После статьи с разбором телефона на популярном зарубежном портале iFixit в начале этой недели, в которой выявились некоторые недостатки Fold, Samsung попросила удалить материал и редакция портала пошла навстречу.

После нескольких первых положительных мнений везунчиков, которым посчастливилось получить смартфон до релиза, все пошло не так для Samsung. Обзоры начали выявлять многие недостатки телефона. Компания заявила, что отменяет выпуск и отзывает все телефоны для обзоров.

Несмотря на все это, iFixit удалось заполучить Galaxy Fold и провести один из своих знаменитых разборов телефона. На сайте было выделено несколько недостатков дизайна, основным из которых является зазор в 7 мм в рамке, где встречаются две половинки, что позволяет проникать мусору и повреждать дисплей. Телефон получил плохую оценку ремонтопригодности — всего 2 из 10.





Samsung, видимо, был недоволен разоблачением недостатков телефона за 2000 долларов и потребовал, чтобы статья была удалена. Он сделал запрос через партнера iFixit, который предоставил устройство, и видео было удалено из уважения к этому партнеру. iFixit подчеркнул, что он не был обязан ни юридически, ни каким-либо другим образом удалять видео.

“Но из уважения к этому партнеру, которого мы считаем союзником в создании более ремонтопригодных устройств, мы решили удалить нашу статью пока мы не сможем купить Galaxy Fold в розницу”, — писал iFixit.

В прошлом Samsung пыталась удалить нелестное видео, относящееся к одному из своих устройств. Еще в октябре 2016 года, на пике интереса к Note 7, компания подала иск DMCA на видео YouTube о моде GTA V, где телефон использовался в качестве липкой бомбы.

