Рассекречен первый представитель серии Oppo Reno

Оказалось, что новый аппарат будет намного круче, чем ранее говорилось. Первый показ ожидаемой новинки запланирован 10 апреля. Смартфоны Oppo Reno – это новая марка смартфонов от китайского производителя.





Пока не уточняется, сколько аппаратов будут представлены в серии Oppo Reno. В сети появилось первое официальное изображение одного из этих смартфонов. Интересно, что в оптической системе Oppo Reno модули расположены вертикальным образом на задней части панели.

Судя по картинке, смартфон будет доступен в разноцветных корпусах: черном, зеленом, фиолетовом и розовом. Аппарат имеет тройную заднюю камеру 5/16/48 Мп, а нижняя камера в работе использует 10-кратный оптический зум. Другие особенности смартфона: 8-дюймовый Full HD + дисплей, Snapdragon 710 или 855, поддержка Android 9 и ColorOS 6, а также мощный аккумулятор 4065 мАч.





Напомним, Oppo, как другие китайские компании, не будет выпускать смартфоны Reno под суббрендом. Она повторит опыт Vivo, которая недавно создала новую линейку iQOO. Oppo Reno — это просто новая линейка смартфонов. Новая серия должна составить компанию популярной флагманской серии Oppo Find. Теперь у известного китайского разработчика будут две самостоятельные флагманские линейки смартфонов.