Новый Xiaomi Mi Mix 4 смартфон или бомба?

Очередную новинку Xiaomi Mi Mix 4 ждут с декабря. Устройству приписывают много интересных особенностей, в частности четверную камеру, а также дисплей с 4К.





Уже появились неофициальные изображения нашумевшего безрамочного Xiaomi. Экран аппарата занимает почти всю лицевую часть Mi Mix 4 – это 95%. По диагонали экран получился также больше, чем дисплей у действующего флагмана Mi Mix 3.

Пока говорится, что смартфон появится только осенью. Напомним, китайские инженеры ранее предлагали дисплеи с высоким разрешением. Но на глаз невозможно отличить разницу в разрешениях, поэтому другие компании не очень охотно занимаются такими экспериментами. Новой модели приписывают дисплей с разрешением 4К.

Под экраном Mi Mix 4 будет находиться новейший дактилоскопический чип, который будет «читать» отпечатки моментально и точно. Датчик будет работать на очень большой площади экрана.





Основная система оптики оснащена камерой с четырьмя датчиками, которые отвечают за качество изображения. Они будут расположены вертикально на верхней задней панели. Другая камера – фронтальная является выдвижной, она состоит из двух датчиков. Xiaomi Mi Mix 4, возможно, будет работать в сетях 5G. Для этого смартфон будет использовать Snapdragon 855.