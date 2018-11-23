Невероятные скидки на продукты Xiaomi

Акции южнокорейского производителя стали хорошим примером для многих компаний. На этот раз скидки объявляет Evofone – официальный поставщик смартфонов Xiaomi во многие европейские города.





Дистрибьютор с 23 по 25 ноября будет предлагать выгодные цены на все продукты Xiaomi. Предполагается, что смартфоны можно будет купить дешевле на 15 проц. Также акция действует на онлайн продажи через коммерческие ресурсы.

В России акция действует дольше — до 20 декабря. Общий размер скидки от 10 до 20 проц. — она будет определяться в зависимости от количества приобретенных пользователями продуктов компании.

Также производитель начинает релиз Xiaomi Mi Mix 3 уже в Европе. Напоминаем, новинкой уже пользуются китайские абоненты. На днях прототип прошел сертификацию в Еврокомиссии и Bluetooth SIG. С 1 декабря Mi Mix 3 будет продаваться через Amazon.





Технические возможности Xiaomi Mi Mix 3: дисплей Full HD + 6,39 дюйма — разрешение 2340Х1080 пикселей, 8-ядерный Snapdragon 845, 6-8-10 ГБ / 128-256 ГБ, Android 9, MIUI 10, 12 Мп оптика с широкоугольным объективом 26 мм, основная камера с поддержкой Super Pixel, батарея 3200 мАч.