Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 отличается высокой скоростью зарядки

Новый смартфон будет намного быстрее, чем Xiaomi Mi Mi 9. Компания не так давно анонсировала несколько флагманских аппаратов для среднего и премиум сегментов. При этом производитель представил новинки и под своим основным брендом, и под суббрендом. Через несколько дней компания Xiaomi выпускает игровой телефон Black Shark 2 Pro, а вот с выходом модели Mi Mix 4 разработчик не будет торопиться.





Подробности о Xiaomi Mi Mix4 пока не доступны, хотя некоторые новости появились в соцсетях, где можно по крупицам узнать детали грядущей новинки. Итак, Xiaomi Mi Mix 4 будет заряжаться быстрее, чем Mi 9, сообщает менеджер по продукциям Xiaomi Ван Тэн Томас. Как он подтвердил, модель Mi 9 поддерживает 27 Вт проводную и 20 Вт беспроводную быструю зарядку – этот показатель сейчас является самым лучшим. По заявлению менеджера, Mi Mix 4 будет поддерживать технологию Super Charge Turbo со скоростью зарядки 100 Вт, напомним, конкуренты компании на данный момент выпускают смартфоны поддержкой технологии быстрой зарядки всего 40-50 Вт.

Кстати, компания в этом месяце снизила цену смартфона Xiaomi CC9, таким образом, новинка не продержалась по первичной цене в продаже даже и месяца. Напомним, в новой серии были представлены две версии. Как правило, новые смартфоны дешевеют через 3 месяца со старта продаж, вот с Xiaomi CC9 получилась странная ситуация – обе версии подешевели в первый же месяц после анонса. При этом снижение не используется в качестве привлечения интереса пользователей к телефонам, оно является системным.

Теперь версия Xiaomi CC9 – 6/64 ГБ предлагается в Китае за $245 (старая цена $260), а версия 6/128 ГБ — за $275 (старая цена $290). Эта серия вышла в продажу лишь 2 июля. В комплектации смартфона представлены тройная камера с основным модулем 48 Мп, батарея 4030 мАч и Snapdragon 710.