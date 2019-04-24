В Android 10 Q может появиться свайп сбоку как альтернатива кнопки назад

Дни, когда вам приходилось выставлять рут-права, делать джейлбрейк или устанавливать сторонние приложения для удобства управления телефоном одной рукой теперь прошли, и каждый производитель справляется с жестом «на весь экран» по-разному.





Не настраиваемые, но плавные и простые жесты Apple на его iPhone идут на iOS, а в богатом наборе Huawei используется инновационный боковой слайд, заменяющий клавишу «назад», которая заставляла чаще всего выворачивать палец.

Samsung же уже ограничен, когда дело доходит до навигационных жестов, так как боковые стороны его изогнутых OLED-дисплеев выполняют свои функции People Edge или другие функции, поэтому слайд сбоку будет сделать затруднительно. У него уже есть выпадающие и смахивающие жесты в пустой области экрана, чтобы вывести уведомления или открыть приложение, поэтому единственной стороной, оставшейся для новой группы навигации является самая нижняя полоса.

Это именно то, что делает One UI — его опция навигации по жестам заменяет нижнюю полосу тремя равномерно распределенными «таблетками» для домашних, недавних приложений, или вы можете полностью их скрыть и только свайпать пальцем (Впрочем, это уже реализовано в OnePlus 6 прямо «из коробки»). Приложение Good Lock от Samsung, позволяющее загружать функции и параметры интерфейса, теперь позволяет обогатить системы жестов Galaxy S10 или Note 9. Обозначенный «One Hand Operation +» плагин может назначать жесты с боковым перемещением для выполнения различных действий, в том числе для выполнения функции клавиши «назад».

Система жестов Google отставали от решений производителей с точки зрения функций, несмотря на знакомую иконку клавиши «назад», но Android 10 Q может изменить это. Во втором бета-выпуске Android Q был обнаружен новый (по крайней мере, для Android) боковой свайп, который работает, как показано на видео выше. Однако пока неясно, будет ли новый жест альтернативой кнопки назад в финальной версии Android 10.