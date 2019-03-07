Смартфон Elephone A6 Mini уже в продаже

С некоторым опозданием все же недорогой смартфон Elephone A6 Mini появился в продаже. Ранее утверждалось, что смартфон не получит большой объём памяти. Однако прототип имеет 4 ГБ ОЗУ, а также довольно качественную сдвоенную камеру.





Смартфон Elephone A6 Mini оснащен 5,71-дюймовым компактным дисплеем, который получил уже традиционный каплевидный вырез под фронтальной камерой. Объём внешней памяти — 32 ГБ. Также имеется сдвоенная камера 2/16 Мп, а селфи камера использует с 16 Мп разрешением. Разблокировка аппарата выполняется с помощью распознавания лица владельца, на боковой панели есть датчик отпечатков. Поддерживается самая свежая версия Android. В телефоне установлен аккумулятор 3180 мАч.

Современные пользователи сегодня интересуются молодыми производителями, большинство устало от громких брендов, которые предлагают дорогостоящие аппараты. Благодаря этому на мировом сегменте смартфонов происходит коренные изменения. Сегодня пользователь делает выбор в пользу бюджетного аппарата, которые предлагает точно такие же опции, как и гиганты мобильной индустрии.





Достойной заменой телефонов Samsung и Apple может стать ELEPHONE A6 Mini – молодой и любопытный бренд среди китайских разработчиков выпустил отличный аппарата всего за $140.