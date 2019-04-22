Google снизила цены на смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

Свои смартфоны компания начала предлагать по смешным ценам. Пока сюрприз Google порадует жителей Европы. Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL стали дешевле на треть – таким образом, в некоторых европейских рынках аппарата будут предлагаться со скидкой до $280.





Грандиозный аттракцион щедрости Google начала в своем официальном онлайн-магазине. Например, в Германии модели Pixel 3 и Pixel 3 XL теперь предлагаются на $250 дешевле, жители Великобритании смогут купить эти смартфона дешевле на 150 фунтов стерлингов ($190).

Странно, что абонентам из США так не повезло. Для американцев цены на Pixel 3 и Pixel 3 XL остались прежними. В магазине компании Google ценники не поменяли там смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL предлагают за $799 и $899 соответственно. При этом они продаются в США сразу после анонсирования – с октября 2018 г., а стартовая цена смартфонов тогда составляла $1000. Позже компания снизила их стоимость.





Предполагается, что удешевление смартфонов компания организовала перед выпуском новых смартфонов. Видимо, Google готовит официальное анонсирование своих моделей Pixel 3a и Pixel 3a XL. Компания просто решила распродать все прошлогодние флагманские модели со склада, чтобы освободит место для новых моделей.

Напомним, официальный показ ожидаемых флагманов компания обещала организовать 7 мая. Грядущие Pixel 3a и Pixel 3a XL изменились, они будут проще по возможностям и дешевле. Видимо, разработчик пересмотрел комплектацию Pixel 3 с учётом мнений специалистов и пользователей. По некоторым данным, новые Pixel будут предлагаться по стартовой стоимости не дороже $500.