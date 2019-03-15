Смартфон Huawei P30 в сексуально-красном корпусе

Huawei начал использовать неожиданные способы привлечения покупателей. Разработчик «одел» свои новые флагманские модели в ярко красный корпус. 26 марта в первый день продаж пользователи увидят ослепительно красные модели P30 и P30 Pro.





Напомним, эта серия отличается очень качественной оптической системой и ИК-излучателем. Все представители серии P30 получили по 4 камеры заднего вида, одна из камер использует технологию 3D Draw Gold.

Аппараты Huawei P30 будут предлагаться в нескольких цветах для разных рынков. Известно, что красные модели смогут получить жители Европы и Ближнего Востока. Красная модель P30 Pro получила название Sunrise.

Известный инсайдер Roland Quandt рассекретил цвета новых флагманских Huawei и выложил в соцсетях их изображение. Судя по картинкам, Huawei P30 получил разъём для наушников, он находится справа от USB-C, а модель Huawei P30 Pro лишена подобного разъёма, по соседству с USB-C находится отделение для SIM-карт.





Официальное представление долгожданных Huawei P30 и P30 Pro запланировано на 26 марта, торжественное мероприятие состоится в Париже.