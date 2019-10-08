В смартфонах Samsung появится принудительная реклама

Такой контент уже появился в некоторых смартфонах южнокорейской компании. В Samsung решили пойти весьма интересным путем в деле развития рекламной сферы. Компания заявляет, что реклама больше не будет прежней.



Старая схема работала таким образом: пользователь видит рекламу время от времени, зачастую такой контент не отличается разнообразием – реклама была скучной. Согласно утечки, Samsung готова презентовать интересные новшества в рекламной отрасли.

Программа Samsung Ads должна будет охватить более 1 миллиарда владельцев мобильных телефонов южнокорейского производства. Компания будет предлагать своим пользователям новые обновления, которые будет показывать рекламу при блокировке экрана или во время вызова функции. Контент будет предлагаться в соответствии с интересами каждого пользователя.

Кстати, таким способом уже пользовалась компания Huawei, которая выводила на экраны своих смартфонов рекламу популярного сервиса по бронированию туров и билетов. Сейчас компания приостановила такой показ из-за недовольства пользователей. Интересно, как Samsung решит эту задачу, ведь владельцы телефонов не смогут отключить рекламу и будут очень недовольны принудительным показом.

